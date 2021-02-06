Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.
Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.
Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Kentin en işlek yerlerinden olan Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami civarlarında sessizlik hakim oldu.
- Eskişehir
Kentte normalde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar bulunurken uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontrol gerçekleştirdi.
- Balıkesir
Balıkesir'de de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri de kentin bazı noktalarında uygulama yaptı.
- Çanakkale
Çanakkale'de de salgınla mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.
Kentte normalde işlek olan Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.
- Kütahya
Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.
Polis ekipleri önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.
- Yalova
Yalova'da kısıtlama ile vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda ise araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.