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Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

16.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamalar nedeniyle Bursa'da normalde kalabalık olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı gibi noktalar, cadde ve yollar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin, Acemler mevkisindeki uygulama noktasının yanı sıra birçok yerde araçları durdurarak denetim yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İki Eylül, İsmet İnönü ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanları bulunurken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sakin bir gün geçiyor.

Polis ekipleri kentin bazı noktalarında uygulama yaptı.

- Çanakkale

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokaklarda bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği gözlendi.

- Yalova

Kentte vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Araştırma Kavşağında oluşturulan noktalarda ise araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

- Bilecik

Kentin işlek alanları Atatürk Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Tevfikbey Caddesi boşaldı.

Vatandaşların tedbirlere uyduğu gözlenirken emniyet ekipleri kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

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