Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamalar nedeniyle Bursa'da normalde kalabalık olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı gibi noktalar, cadde ve yollar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin, Acemler mevkisindeki uygulama noktasının yanı sıra birçok yerde araçları durdurarak denetim yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İki Eylül, İsmet İnönü ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanları bulunurken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sakin bir gün geçiyor.

Polis ekipleri kentin bazı noktalarında uygulama yaptı.