Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı. Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sakin bir gün geçiriyor. Polis ekipleri de kentin bazı noktalarında uygulama yaptı.

- Çanakkale

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokaklarda bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği gözlendi.