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Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 08:12 | Son Güncelleme

Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya süren, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yapan ayrıca kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri" tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 13 zanlının Yıldırım, Gürsu, Nilüfer, Osmangazi ve Karacabey ilçeleri ile İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden G.K, H.K, S.A, E.K, G.Ö, A.Ö, A.K, E.E. ve K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.K. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Jandarma operasyon

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