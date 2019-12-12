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Bursa ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 28 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 28 tutuklama

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla 9 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 32 zanlı yakalanmış, 987 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 28 sentetik ilaç, 18 uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 12 bin liralık sahte banknotlar ele geçirilmişti.

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