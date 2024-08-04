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Bursa'ya 'Perseid Meteor Yağmuru' akını: Tüm ışıklar kapatıldı, sabaha dek izlediler! Türkiye'nin dört bir yanından 20 bin kişi geldi

04.08.2024 09:46
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Bursa'ya dün akşam Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar hatta yurt dışından bile ziyaretçiler akın etti. Yaklaşık 20 bin kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için Karacabey'de karanlık noktada bir araya geldi. Gece yarısından sonra gökyüzüne oluşan ve hayranlık uyandıran manzara izleyenleri büyüledi.

Bursa'ya 'Perseid Meteor Yağmuru' akını: Tüm ışıklar kapatıldı, sabaha dek izlediler! Türkiye'nin dört bir yanından 20 bin kişi geldi

'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'nin beşincisi bu yıl yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla Marmara Denizi'nin kıyısındaki Yeniköy'de gerçekleşti. Gelenekse hale gelen şenliğe akın edenler gece yarısı dolunay gözden kaybolduktan ve alandaki tüm ışıklar karartıldıktan sonra hayran hayran gökyüzüne bakarak meteor yağmurunu izledi. Etkinlik sabahın ilk ışıklarına dek sürdü.

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TÜM IŞIKLAR KAPANDI, 20 BİN KİŞİ SABAHA DEK İZLEDİ

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru', yaklaşık 1 ay boyunca gece gözlemiyle ilgiyle izleniyor. Karacabey'de 5 yıl önce başlayan ve geleneksel hale gelen 'Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', bu sene Karacabey Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar da yer aldı. Yeniköy ve Karacabey'de meteor yağmurunun izleneceği akşama özel bazı sokak aydınlatmaları geçici süreyle kapatıldı. Gece yarısından sonra dolunayın gözden kaybolmasıyla etkinlik alanında da tüm ışıklar karartıldı. Etkinliğe katılım sağlayan yaklaşık 20 bin kişi, sabahın ilk ışıklarına kadar alanda kalıp, doğa olayına tanık oldu.

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"ETKİNLİĞİMİZ ARTIK FESTİVALE DÖNÜŞTÜ"

Her yıl geçmişteki eksikliklerini tamamlayıp, devam ettikleri etkinliğin festivale dönüştüğünü söyleyen organizasyon sahibi Alper Tüydeş, ''Etkinliğimize geçmiş yıllardaki eksikliklerimi tamamlayıp, devam ediyoruz. Bu etkinliği başta ailelere ulaşabileceğimiz bir şekilde olmak üzere bütün herkesin dikkatini çekebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Her yıl üstüne katarak devam ediyor. Hem bölge hem Bursa için de aslında bir tanıtım fırsatı oluyor. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar var. Bunun yanı sıra yurt dışından gelen vatandaşlar var. Etkinliğimiz artık festivale dönüştü. Her yıl katılımcı sayımız gittikçe artıyor" dedi.

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"İLK DEFA İZLEYECEĞİZ, ÇOK HEYECANLIYIZ"

Ailesiyle geldiğini, ilk defa meteor yağmuru göreceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Fatih Ortabağ, "Ailemle birlikte geldik. Gerçekten, buradaki atmosfer çok güzel. Ben hayatımda ilk defa meteor yağmuru göreceğim. Çok heyecanlıyız. Gerçekten böyle etkinliklerin devamının gelmesini isteriz. Düzenleyene ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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