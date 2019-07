Bursa yeni karakoluna kavuşmak için gün sayıyor

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu tespit edildiği için boşaltılarak yıkılan Gülbahçe Polis Merkezi’nin yerine Küçükbalıklı Mahallesi’nde modern bir polis merkezi inşa ediyor. Toplam 2 bin 132 metrekare alan üzerine yapılacak olan Küçükbalıklı Polis Merkezi iki kattan oluşacak. 22 araçlık otoparkı, modern mimarisi ve emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarla inşa edilecek olan merkez, 1 yıl içerisinde hizmete girecek. Küçükbalıklı Polis Merkezi’nin inşaatı için 3 milyon 740 bin TL kaynak kullanılacak. Daha geniş bir bölgeye hitap edecek olan Küçükbalıklı Polis Merkezi, emniyet teşkilatının modern bir ortamda vatandaşların güvenliği ve huzuru için en güzel hizmetleri sunmasına vesile olacak. Yunus timlerinden gösteri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Küçükbalıklı Polis Merkezi’nin temel atma töreni öncesi emniyet teşkilatı bünyesinde bulunan motosikletli polis timleri nefes kesen bir gösteri sundu. Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan polisler, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da oynadığı oyunlar ile temel atma törenine renk kattı. Küçükbalıklı Polis Merkezi’nin temel atma törenine Başkan Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye meclis üyeleri, emniyet teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her alanda hizmet ürettiklerini belirtti. Temizlik, asfalt, zabıta gibi temel hizmetlerin yanı sıra mahallelerin ihtiyaç duyduğu sosyal ihtiyaçları da karşılamak için çalıştıklarına dikkat çeken Dündar, “Sosyal belediyecilik anlayışı, sadece kamu kaynaklarını kullanarak hizmet üretmek değil, hemşehrimiz ile bütünleşerek şehrimiz ve insanımız için en verimli projeleri hayata geçirebilmek demektir. Belediyelerin sorumluluk alanına girsin girmesin vatandaşın çözüm aradığı, başvurduğu yer, yerel yönetimlerdir. Bu yüzden biz de hemşehrimizin çözüm istediği her noktada hizmet üretiyoruz. Bugün de bu amacımızın bir göstergesi olan Küçükbalıklı Polis Merkezi’nin temelini atıyoruz. Daha önce Çarşı Polis Merkezi ile Bağlarbaşı Mahallesi’ne bir polis merkezi kazandırmıştık. Faydalı ve ihtiyaca cevap veren aynı yatırımı Küçükbalıklı Mahallemiz’de yapıyoruz. Gülbahçe’deki Polis Merkezi depreme dayanıklı olmadığı için o binanın yerine Küçükbalıklı Mahallesi’ne yeni bir polis merkezi kazandırıyoruz. Gülbahçe’deki eski binanın yerine de güzel bir meydan yapacağız. Sadece bu mahallemize değil bölgeye hizmet verecek yeni polis merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Dündar: “Hizmet Üretirken Çok Yönlü Düşünüyoruz” Bir hizmeti üretirken tek yönlü düşünmediklerini ifade eden Dündar, “Sunduğumuz hizmetten birkaç fayda sağlayabiliyorsak, o zaman Osmangazi’deki hemşehrilerimizin kazancıdır diyoruz. Çünkü, Osmangazi’de arsa üretmek çok zor. Bu yüzden hizmet sunarken uzun vadeli düşünmek zorundayız. Osmangazi Meydanı da böyle bir düşüncenin eseridir. Meydanın altına otoparkıyla, nikah salonuyla birlikte şehrin merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Toplu ulaşıma katkı sağlayacak bir projemizin temelini de önümüzdeki günlerde atacağız” dedi.

“Osmangazi Türkiye’nin parlayan yıldızı”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Osmangazi Belediyesi’nin her alanda önemli projelere imza attığını belirterek, “Osmangazi Belediyesi Küçükbalıklı’da ihtiyaca cevap verebilir nitelikte modern bir polis merkezi kazandırıyor. Osmangazi sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük projelere hep birlikte imza atacağız. Bu modern polis merkezini emniyet teşkilatımıza kazandırdıkları için Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ise, “Köklü bir geçmişe sahip olan emniyet teşkilatımız, birikim ve tecrübesi ile insanımızın huzur ve güvenliği için yılın her günü, günün her saati yurdumuzun her köşesinde görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Toplum huzuru için önemli bir rol üstlenen teşkilatımızın çağın gereklerine uygun olarak inşa edilen merkezlerle donatılması gerekmektedir. Osmangazi Belediyemiz emniyet teşkilatımız için modern bir polis merkezi inşa etmektedir. Bu polis merkezimizin temelinin atılmasına vesile olan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger de, “Gelişen ve değişen Bursa’mıza en güzel hizmetleri sunmak adına çalışıyoruz. Yerel yöneticilerimiz de bizlerden desteklerini esirgemiyor. 2008 yılında göreve başladığım Osmangazi’de 2009 yılından bu yana Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte çalışıyoruz. Gerek Bağlarbaşı Karakolu’nun gerekse de Çarşı Karakolu’nun inşa edilmesini sağlayan Başkanımız Mustafa Dündar’a emniyet teşkilatına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Temelini attığımız Küçükbalıklı Polis Merkezi’nin de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilerek polis merkezinin temeline ilk harç döküldü.