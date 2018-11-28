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Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Bursa'da evden kaçan 4 yaşındaki çocuk şehri ayağa kaldırdı. Babasının sokak sokak aramasına rağmen bulamadığı minik Bedirhan, metroya binmeye çalışırken polisler tarafından bulundu. Polislerin baba şefkatiyle yaklaşıp gönlünü kazandıkları minik çocuk, polis merkezine götürülünce olay çözüldü.

Babasının polis merkezine başvurduğunun anlaşılmasıyla kavuşan baba-oğul büyük mutluluk yaşadı. Bu sırada elinde gofret ve meyve suyu bulunan minik Bedirhan'a metroya niye binmeye çalıştığı sorulduğunda bakın ne yanıt verdi.

Metroya binmeye çalışırken 'İşe gidiyorum' deyince...

Evden kaçan 4 yaşındaki çocuk Bursa’yı ayağa kaldırdı. Küçük çocuğu metroya binmeye çalışırken bulan polis; baba şefkati ile yaklaşıp çikolata ile önce gönlünü kazandı. Bu sırada endişeli baba kayıp çocuğunu bulmak için polis merkezine geldi. Minik çocuğun babasıyla kavuşma anı ise görülmeye değerdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde ikamet eden Beytullah ve Nuray Özyıldız çiftinin 4 yaşındaki çocukları Bedirhan Özyıldız, kapının önünde oynarken kayboldu. Arkadaşı ile birlikte evlerinin çevresinde dolanırken yolunu kaybeden Bedirhan, soluğu 2 kilometre uzaklıktaki Sırameşeler metro istasyonunda aldı.
Devriye gezen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri, turnikelerden tek başına geçmek isteyen Bedirhan’ı fark etti. Metro istasyonunun güvenlik noktasında minik Bedirhan’dan bilgi almaya çalışan ekipler, küçük çocuğu uzun süre konuşturmaya çalıştı. Polisin sabrı küçük çocuğun ise sevimli halleri metroya binen vatandaşların da ilgisini çekti.
4 yaşındaki Bedirhan’a baba şefkatiyle yaklaşan polisler önce küçük çocuğa çikolata alıp gönlünü kazandı. İkna çabaları sonucu güvendiği polislerin elinden tutan Bedirhan, araca bindirildi.
Bu esnada sokak sokak çocuğunu arayan baba ise polis merkezine giderek oğullarının kayıp olduğunu bildirdi.
Çocuklarını arayan ailenin Bedirhan’ın ailesi olduğu ise kısa süre sonra anlaşıldı. Elinde gofret ve meyve suyu ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro’ya getirilen Bedirhan; babasını görünce büyük bir sevinç yaşayıp çığlık attı.
Küçük çocuğun koşarak babasına sarılması ise film sahnelerini aratmadı. Sevimliliği ile kısa sürede polis memurlarının ilgi odağı olan Bedirhan, "İşe gitmek için evden çıktım" deyince polisleri gülümsetti. Minik çocuk daha sonra babasıyla birlikte evin yolunu tuttu.
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Bursa Kayıp

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