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  4. Bursa’yı ayağa kaldırdı, 500 lirayı görünce teslim oldu

Bursa’yı ayağa kaldırdı, 500 lirayı görünce teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 saat arayla yüksek katlı binaların tepesine çıkarak intihara kalkışan genç adam, polis, itfaiye ve 112 ekiplerini alarma geçirdi. Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığını ve kısıtlama günlerinde izin verilmediğini öne süren 27 yaşındaki Ogün Güllüoğlu’na ikinci kez intihara kalkıştığı binada bir iş adamı 500 TL vererek yardımcı oldu. Polislerin ikna etmesiyle binadan inen adama iki kez kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Karabüklü olduğu öğrenilen Ogün Güllüoğlu bir arkadaşıyla birlikte geri dönüşüm maddelerini çöpten toplayarak geçimini sağlıyordu. Kısıtlama günlerinde çalışamadığını ve parasız kaldığını, bu yüzden bunalıma girdiğini öne süren Güllüoğlu ilk önce merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın üst katına çıktı. İntihara kalkışan Güllüoğlu polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan ve kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesilen Güllüoğlu çok geçmeden yine ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün hemen karşısındaki inşaat halindeki iş merkezinin 9. katına tırmanan Güllüoğlu için polis, itfaiye ve ambulans ekibi seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak tedbir aldı. Güllüoğlu ile konuşmak için müzakereci polisler de binaya gelerek 9. kata çıktı. Bu esnada yoldan geçen bir iş adamı maddi sıkıntı çektiğini öne süren Gülloğlu’na para vereceğini söyledi.

İşadamı, Güllüoğlu’nun arkadaşına 500 lirayı teslim ederek aşağıya inmesini istedi. Müzakereci polislerin 15 dakikalık konuşmasıyla genç adam sarktığı yerden polislerin yanına gitti. İfadesi alınmak üzere bu sefer Nilüfer Polis Merkezi’ne götürülen Güllüoğlu’na kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira daha ceza kesildi. Polis ekipleri Güllüoğlu’nu bir daha intihara kalkışmaması için uyarırken, şahsın başka şehirlerde de benzer hareketlerde bulunup bulanmadığının, bu durumu suistimal edip etmediğinin araştırıldığı öğrenildi.

İHA

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