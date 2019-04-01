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Bursa Yıldırım'da AK Parti'li Yılmaz kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yıldırım İlçesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Oktay Yılmaz, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.  Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde AK Parti'nin Adayı Oktay Yılmaz, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 55.75'ini alarak ilçenin yeni belediye başkanı olurken, CHP'nin Adayı Özgür Erdursun oyların yüzde 38.41'ini aldı.

Bursa Yıldırım'da AK Parti'li Yılmaz kazandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Yıldırım İlçesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Oktay Yılmaz, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde AK Parti'nin Adayı Oktay Yılmaz, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 55.75'ini alarak ilçenin yeni belediye başkanı olurken, CHP'nin Adayı Özgür Erdursun oyların yüzde 38.41'ini aldı.
OKTAY YILMAZ KİMDİR?
1977 yılında Erzurum'da doğan Oktay Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1999 yılında makine mühendisi olarak iş hayatına giren Yılmaz, daha sonra kendi işini kurarak yoluna devam etti. Meslek odaları, çeşitli federasyonlar ve gönüllü teşekküllerde görev yapan Yılmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev yaptı. AK Parti'de 2006 yılında başladığı siyasi hayatında 3 dönem başkan yardımcılığı, 2014 yerel seçimlerinde Osmangazi ve Büyükşehir Belediye meclis üyeleri görevlerinde bulundu. 17 Aralık 2017'de AK Parti Yıldırım ilçe kongresi ile birlikte ilçe başkanlığına seçildi. Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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