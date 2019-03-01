Bursa yollarına 'motorcu dostu' bariyer

Tahsin AYDIN- Semih ŞAHİN/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, motor kulüplerinin başvuruları dikkate alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce viraj ile tehlikeli noktalarda ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarının en aza indirilmesi için yol kenarındaki bariyerlere ek olarak 'motorcu dostu' bariyer yerleştirildi. İstanbul ve Antalya'nın ardından Bursa'da da kullanılacak bariyer, yıl içinde yolların 10 kilometrelik kısmında yer alacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla İstanbul ve Antalya'nın ardından 'motorcu dostu' bariyer uygulamasının üçüncü etabı, Bursa'da hayata geçirildi. Motosiklet kazalarına karşı hayata geçirilen bariyer, Yenişehir- İznik yolundaki tehlikeli noktalara yerleştirildi. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarında bulunan bariyerlerin 360 metrelik kısmına 'motorcu Dostu' bariyer konuldu. Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, gelecek günlerde Uludağ yolu, Edremit ve Akçay bölgeleri başta olmak üzere 2019 yılı içinde Bursa genelinde 10 kilometrelik alanda uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) Genel Sekreteri Karabekir Ferhan Ayasbeyoğlu, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Hayata geçirilen uygulamayla motosiklet kazalarındaki ölüm oranının düşeceğine inandıklarını belirten Ayasbeyoğlu, "2012 ile 2017 yılları arasında gerçekleşen 4 bin 500 kazanın sonucunda bariyere çarpıp ölme söz konusu. Bu yüzden bizler için bu bariyerler çok önemli. Yurt dışında yapılan denemelerde bu bariyerler sayesinde birçok kazanın önüne geçildiği, sadece sakatlanmayla doğan ölümcül kazaların önlendiği de görülmektedir" dedi.

'3 ARKADAŞIMIZ MOTORCU DOSTU BARİYER SAYESİNDE HAYATTA'

Motosiklet kullanmaya 5 yaşında başladığını belirten motosiklet tutkunu Recep Öztunç ise "50 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bundan 7 yıl önce Türkiye Motosiklet Platformu bir çalışmaya başladı. Katil bariyerleri kaldırıp motoru dostu bariyer haline getirmek için çok mücadele verdi. 7 yıl geçti ama emeğimizin karşılığını alıyoruz. Türkiye çapında ummalı bir çalışma başladı. Bunun yeni bir örneğini de yeni şehir yolu üzerinde gördük. Türkiye'de katil bariyer olan yol kalmasın istiyoruz. Çok arkadaşımız vefat etti. Çok arkadaşımız uzuvlarını kaybetti. Yol kenarındaki bariyerler araçlar için önemli ama altlarındaki boşluklar ve ayakları, düşen motorcunun koluna ve bacağına zarar vererek ölmesine veya sakat kalmasına sebep oluyor. İstanbul'da bir bölümde bariyer çalışması yapıldı. Orada 3 motorcu dostumuz düştü. O bariyerler sayesinde hayattalar" diye konuştu.