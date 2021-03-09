HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı

Bursa’da 1 buçuk milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı

09.03.2021 16:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan birçoğu Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.Bursa’nın Karacabey ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki H.A.

Bursa’da piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan birçoğu Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki H.A. isimli kişinin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan tablo, deri kitap ve tarihi objeleri satmak için alıcı aradığını belirleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, 1 adet İkona tablo, 1 adet taş kutu içerisinde deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 adet bronz yak figürlü obje, 1 adet bronz Eros heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait altın para ve 1 adet Hardiyanus Dönemine ait bronz sikke ele geçirildi.
Ekipler tarihi eserleri satmak isteyen H.A. ve beraberindeki 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
Maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandıMaganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı
Regaip Kandili'nin fazileti nedir?Regaip Kandili'nin fazileti nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son dakika! Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında karar

Karlov suikastı davasında karar

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Son dakika! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez bayramı tarihi belli oldu

Hıdırellez ne zaman?

Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.