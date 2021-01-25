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  4. Bursa’da 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonla 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bursa’da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonla 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların adreslerine yapılan operasyonda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 45 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda S.A., E.C., A.U., N.E., Y.T., S.P., R.K., M.K.S., H.K. ve M.İ., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. K.K., E.Ç., T.D., H.K. ve R.Ö. hakkındaki adli tahkikat ise devam ediyor.

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