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Bursa’da 1 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Bursa’da bir araya gelen binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutladı.Bursa’daki 1 Mayıs kutlamaları yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingle gerçekleştirildi.

Bursa’da bir araya gelen binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutladı.
Bursa’daki 1 Mayıs kutlamaları yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingle gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün sıkı güvenlik tedbirleri aldığı kutlamalarda Hozan Beşir sahne aldı. DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası ve Tüm-Tis’in bulunduğu düzenleme komitesinin 1 Mayıs kutlaması, Atatürk Stadyumu önünde grupların toplanmasıyla başladı. Buradan Darmstat Caddesi güzergâhını izleyen kortej, Kent Meydanı’ndaki miting alanına ulaştı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Alana girenlerin üst ve çantaları hem polis hem de komite görevlileri tarafından arandı. Meydanda ve yürüyüş öncesi gruplar halay çekip şarkılar söyledi. Şanlıurfa’da hayatını kaybeden 5 kişi için ise saygı duruşunda bulunuldu.

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