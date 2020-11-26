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  4. Bursa’da 1 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Bursa’da 1 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

26.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yapılan gümrük kaçağı sigara operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 172 bin 500 liralık toplamda 5 milyon 490 bin adet makaron ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla uzun süreli yapılan çalışmalar sonucu kaçak sigara sattığı tespit edilen N.E.

Bursa’da yapılan gümrük kaçağı sigara operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 172 bin 500 liralık toplamda 5 milyon 490 bin adet makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla uzun süreli yapılan çalışmalar sonucu kaçak sigara sattığı tespit edilen N.E. ve A.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 172 bin 500 lira olan, 5 milyon 490 bin adet içi boş makaron, 24 bin adet içi doldurulmuş makaron, 17 bin 250 adet sahte değerlendirilen TAPDK bandrolü, 60 paket tütün ve bandrol yapıştırmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 5607 SKM, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanuna muhalefet suçu kapsamında adli tahkikat yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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