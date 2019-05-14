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Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde av yasağına rağmen gölden avlanan 1 ton balık, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından piknik alanına bırakıldı.

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde av yasağına rağmen gölden avlanan 1 ton balık, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından piknik alanına bırakıldı. İftar yapmak için piknik alanına gelenler, çirkin manzara ve kokuya tepki gösterdi.
Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde avlanıldığı tahmin edilen 1 ton sazan balığı, Çakırca Mahallesi'nde bulunan piknik alanına bırakıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan balığın, av yasağı nedeniyle piyasaya sürülemediği için buraya bırakıldığı tahmin ediliyor.
Piknik alanına bırakılan balıkların, yaydığı kötü kokuya ve ortaya çıkan çirkin manzaraya görenler tepki gösterdi. İftar yapmak üzere piknik alanına gelenlerden Bekir Uslu, ''Biz buraya iftarımızı yapmaya geldik. Ancak kötü koku, 500 metreye kadar yayılıyor. Gördüğümüz manzara çok üzücü. Tonlarca balığı buraya atıp gitmişler. Tahminimize göre bu balıklar kaçak avlandı. Av yasağı da olduğu için piyasaya süremediler. Yazıklar olsun" dedi.
Jandarma ekipleri, kaçak avcıları tespit etmek için soruşturma başlattı.

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Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılarBursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılarBursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

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