HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi

Bursa’da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi

17.12.2020 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polisler tutuklanan Uğur K.

Bursa’da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polisler tutuklanan Uğur K. adına gönderilen 1 ton içkiye el koydu.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Tekirdağ Çorlu’dan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Menekşe apartmanı altındaki kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu. Daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın sahte alkol polis tarafından ele geçirilmişti.
Polisin titiz çalışması sonucunda Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı. Mesut G. isimli şüpheli gözaltına alınmış, gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için de ekstra gözaltı süresi istenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Küçükçekmece'de ortalık karıştı!Küçükçekmece'de ortalık karıştı!
ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili yeni gelişme

sahte içki faciasıyla ilgili yeni gelişme

Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

Küçükçekmece'de ortalık karıştı! İki aile arasında silahlı bıçaklı kavga

Küçükçekmece'de ortalık karıştı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan Çin aşısı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden aşı açıklaması: Çarşamba başlıyor

İstanbul'da alkollü TIR sürücüsünün dehşet saçtığı anlar kamerada

Alkollü TIR sürücüsü dehşet saçtı! O anlar kamerada

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.