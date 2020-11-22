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Bursa’da 10 dakikada iki feci kaza

22.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 10 dakika içerisinde iki yaralamalı kaza meydana geldi.

Bursa’da 10 dakika içerisinde iki yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalardan birinde otomobil takla tarken, diğer kazada ise otomobil bariyerlere saplandı.
Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi ve Kestel ilçesinde 10 dakika arayla iki kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana gelen kazada bir otomobil başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu refüje çaparak takla atıp karşı şeride düştü. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, sürücüyü sıkıştığı araçtan yine vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa-Ankara yolu Kestel kavşağında meydana gelen kazada ise, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters dönüp bariyerlere saplandı. Kazada ilk müdahaleyi yine trafikte bulunan düğer sürücüler yaptı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri her iki kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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