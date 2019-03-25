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Bursa'da 10 yıl önce yakılarak öldürülen kadının katil zanlısı, cezaevinde çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde 10 yıl önce ormanlık alanda defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen Ayşegül Kapusuzoğlu'nun katil zanlısının, daha önce babası ve arkadaşını öldüren Bülent Çiftçioğlu (48) olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da 10 yıl önce yakılarak öldürülen kadının katil zanlısı, cezaevinde çıktı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde 10 yıl önce ormanlık alanda defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen Ayşegül Kapusuzoğlu'nun katil zanlısının, daha önce babası ve arkadaşını öldüren Bülent Çiftçioğlu (48) olduğu ortaya çıktı. Arkadaşını öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ve Zonguldak'ta cezaevinde olduğu belirlenen Çiftçioğlu, Ayşegül Kapusuzoğlu cinayetiyle ilgili verdiği ifadede, "Kimseyi öldürmedim" dedi. Şüpheli, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda 16 Mart 2009'da meydana geldi. Çöp ve hurda toplamak üzere baraj göleti mevkisine giden M.K. adlı kişi, yakılmış kadın cesedi buldu. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesette 16 bıçak darbesi olduğunu belirledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, dosya jandarmadan alınarak İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine verildi. Adli Tıp Kurumu raporunu gözden geçiren dedektifler, cesedin üzerinde 2 erkek ve 1 kadına ait doku örnekleri olduğunu belirledi. Söz konusu örnekler polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan eşleştirmede, doku örneklerinden birinin Bülent Çiftçioğlu'na ait olduğu tespit edildi. DNA eşleşmesinden yola çıkan ekipler, şüphelinin 10 yıl önceki telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Araştırmada, Çiftcioğlu'nun cinayet tarihinden önce Ayşegül Kapusuzoğlu ile görüşmeler yaptığı belirlendi.
'BABASINI VE ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMÜŞ'
Polis bunun üzerine cesetten alınan doku örneklerini, Kapusuzoğlu'nun yakınlarından alınanlarla karşılaştırdı. Örnekleri eşleştiren polis, cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait olduğunu belirledi.
Cinayet bürosu dedektifleri, katil zanlılarını yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, şüpheli Bülent Çiftçioğlu'nun 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Hasan Kıyar'ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti. Çiftçioğlu'nun, bu cinayetten ömür boyu hapis cezası aldığı ve Zonguldak'taki cezaevinde olduğu belirlendi.
'KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'
Bu gelişmelerin ardından Bülent Çiftçioğlu, 10 gün önce Zonguldak'taki cezaevinden Bursa Adliyesi'ne getirildi. Ayşegül Kapusuzoğlu cinayetiyle ilgili Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Çiftçioğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Bülent Çiftçioğlu, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Çiftçioğlu'nun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanacak iddianamenin ardından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da 10 yıl önce yakılarak öldürülen kadının katil zanlısı, cezaevinde çıktı

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