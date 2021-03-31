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Bursa’da 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

31.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı.

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Bursa’da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser vasfı taşıyan obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fizikî takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin Mudanya’nın Kumyaka Mahallesi’ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı belirlendi. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte Roma devrinden kalma bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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