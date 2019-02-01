Bursa'da 100 bin kişiye kanser taraması

Enver Fatih TIKIR-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde, 2017 yılında 78 bin olan tarama sayıları, 2018'de 100 bin 324'e yükseldi. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Gelecekte vatandaşımız hastalandığında hastaneye götürmek yerine öncesinde sağlık konusunda bilinçlendirmemiz lazım" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nce kanserle erken mücadele konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde, 2017'de 78 bin olan tarama sayıları, 2018'de 100 bin 324'e çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürü Akan, bu sayının her yıl artırılmasını hedeflediklerini belirterek, kanser taraması yaptırılması için vatandaşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Akan, "Vatandaşlarımızın kanser konusunda sağlık okuryazarlığını artırmamız gerekiyor. Biz biliyoruz ki kanser önlenebilir hastalık. Burada çevresel etmenlerin yüksek olduğu kronik hastalıktan bahsediyoruz. Maalesef ölümlerin en büyük nedenlerinden biri kanserdir. Dünyada bu kadar halk sağlığı sorunu haline gelen konuda bizim duyarsız olmamız beklenemezdi. Güney Marmara'nın bütün kanser tedavilerini Bursa'da yapıyoruz. Özel hastanelerimiz de ilave oldu; ama bu da yetmez. Vatandaşlarımızı kanser konusunda bilinçlendirmemiz lazım. Bilinçlendirip, zamanında taramalara yönlendirip, varsa önceden riskleri belirleyip, tedbirleri alma açısından taramalar çok önemli. Biz bu konuya da ağırlık vermiş durumdayız. İlimizdeki kanser erken tarama ve teşhis merkezileri vasıtasıyla ve mobil tarama TIR'ımız vasıtasıyla 2018 yılında 100 bin kişiyi taradık" diye konuştu.

Sağlıklı yaşam merkezlerine de önem verdiklerini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Akan, "Bizim, gelecekte vatandaşımız hastalandığında hastaneye götürmek yerine öncesinde sağlık konusunda bilinçlendirmemiz lazım. Geleceğin projesi budur, bunun üzerinde çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Sağlıklı yaşam merkezlerini hizmete alaraki bu anlamda Türkiye'de model olmak istiyoruz" dedi.