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Bursa'da 12 bin hükümlü uyuşturucu bağımlılığından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

BURSA Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Serkan Güler, son 10 yılda 27 bin uyuşturucu bağımlısı hükümlü ile ilgili mahkeme dosyalarının şubelerine geldiğini, bunlardan 12 bininin eğitim ve tedavi ile bağımlılıktan kurtulduğunu bildirdi.

Bursa'da 12 bin hükümlü uyuşturucu bağımlılığından kurtarıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Serkan Güler, son 10 yılda 27 bin uyuşturucu bağımlısı hükümlü ile ilgili mahkeme dosyalarının şubelerine geldiğini, bunlardan 12 bininin eğitim ve tedavi ile bağımlılıktan kurtulduğunu bildirdi. Güler, “Onbin hükümlü, süreci ihlal ettiği için tedaviyi tamamlayamadı. 5 bin hükümlünün tedavi ve eğitimi ise halen sürüyor” dedi.
Bursa Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda, uyuşturucu bağımlısı hükümlülere, 'madde bağımlılığı' konusunda seminer düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Serkan Güler, "Madde kullanımı ve bağımlılığı sadece kullanan bireyler açısından değil, kullananların aileleri, çevreleri ve toplumun tamamı için çok ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getiren zincirleme bir etki yaratmaktadır. Kamu sağlığı ve güveliği ile toplumların refahı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır” dedi. Madde bağımlılarına yönelik yapılan tedavinin çok kapsamlı şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Güler, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan kişinin bağımlılık yapan maddeden vücudunun arındırılmasına, bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesine yönelik yapılan tedavi sonrasında kişinin, uyuşturucu kullanmasına neden olan veya kullanma isteğine yol açan etkenlere psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerle çözüm buluyoruz. Maddeye olan ihtiyacını kontrol etmesi, yaşam standardını artırması, belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda kendisine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yürütülmektedir” diye konuştu.
'12 BİN KİŞİ UYUŞTURUCUDAN KURTARILDI'
Son 10 yılda Bursa’da 27 bin uyuşturucu bağımlısı hükümlü ile ilgili mahkeme dosyalarının şubelerine geldiğini, bunlardan 12 bininin eğitim ve tedavi ile bağımlılıktan kurtulduğunu söyleyen Güler, “On bin hükümlü, süreci ihlal ettiği için tedaviyi tamamlayamadı. 5 bin hükümlünün tedavi ve eğitimi ise halen sürüyor” dedi.
Bağımlılığın bir hastalık olduğunu söyleyen Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şenormancı da “İyileşme ve tekrarlamalarla seyreder, bu nedenle tedavi uzun süreli olmalıdır. Kullanılan maddenin bırakılması kadar, davranış değişikliği de önemlidir. Bağımlılık aile hastalığıdır, aileye de destek vermek gerekir” dedi. Şenormancı, alkol ve madde kullanımında sıklıkla eşlik eden ruhsal sorunların ise depresyon, anksiyete bozuklukları, panik atak, paranoid belirtiler, halüsinasyonlar, intihar olduğunu kaydetti.

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Bursa'da 12 bin hükümlü uyuşturucu bağımlılığından kurtarıldıBursa'da 12 bin hükümlü uyuşturucu bağımlılığından kurtarıldı

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