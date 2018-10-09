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Bursa'da 120 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurup arama yaptığı araçta 120 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 120 sikke ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurup arama yaptığı araçta 120 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince Gemlik- Bursa karayolunda dün yapılan yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında, Y.P.'ye ait araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği olduğu belirtilen 83 bronz, 7 gümüş ve 6 bakır sikke ile 11 Bizans dönemine ait çukur, 13 Osmanlı dönemine ait gümüş olmak üzere toplam 120 sikke ele geçirildi. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere el koydu, araç sürücüsü Y.P. gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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