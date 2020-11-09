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Bursa’da 13 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen 13 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.Bursa’da farklı zaman ve farklı yerlerde meydana gelen 13 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da meydana gelen 13 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.
Bursa’da farklı zaman ve farklı yerlerde meydana gelen 13 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen, 8 adet dış ünite klima motoru, 9 adet iç ünite klima, 1 adet hırsızlık olaylarında kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kullanılamaz halde dipçiksiz av tüfeği 1 adet hırsızlık olaylarında kullanılan 16 K*5*** plakalı otomobil ve 16 A***3 plakalı kamyonet ele geçirildi.
Şüphelilerin alınan ifadelerinde ise, Ü.Ş., M.H.D., E.A., Y.T., U.K. ve A.Z. isimli şahısların arasında hiyerarşik bir yapının olduğu organizasyonda Ü.Ş. isimli şahsın yönetici konumunda bulunduğu, uzun zamandır hırsızlık faaliyetlerini devam ettirmeleri sebebiyle suç işleme iradelerinde devamlılık bulunduğu, Ü.Ş.’nin yöneticiliğinde M.H.B., E.A. ve A.Z. isimli şahısların üyeliğinde bir örgütsel yapının oluştuğu şahıslar arasında bağ bulunduğu adı geçen şahısların hırsızlık suçu işlemek için bir araya geldikleri tespit edildi.
Şüphelilerden Ü.Ş., M.H.D., E.A., U.K., Y.T. ve A.Z. suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli hırsızlık (Evden ve Baz İstasyonu) suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ü.Ş., M.H.D., E.A. ve A.Z. örgüt kurmak suretiyle hırsızlık suçundan tutuklandı.
U.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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