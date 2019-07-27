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Bursa'da 150 polisle masaj salonlarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

BURSA'da polis, kent içinde hizmet veren masaj salonlarında arama ve inceleme yaptı.

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- BURSA'da polis, kent içinde hizmet veren masaj salonlarında arama ve inceleme yaptı. 150 polisin katıldığı operasyonda ruhsatsız 3 salon kapatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri öncülüğünde Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de katılımıyla masaj salonlarına operasyon gerçekleştirildi. 20 timden oluşan 150 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda 40 masaj salonu arandı. Salonlarda 200 işletmeci, çalışan ve müşterinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan incelemelerde ruhsatsız oldukları tespit edilen 3 salonu kapatılırken, sigortasız personel çalıştıran 4 iş yerine de işlem yapıldı.

Hijyen ve temizliğe de dikkat eden ekipler, sigara içilen 3 iş yeri ile masözleri önlüksüz çalıştıran 7 masaj salonuna da idari para cezası uyguladı.

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