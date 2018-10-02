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Bursa'da, 1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 1923 kadın, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü kutlamaları için 20 milyon ilmek ile Türk bayrağı örüyor.

Bursa'da, 1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı örüyor

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 1923 kadın, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü kutlamaları için 20 milyon ilmek ile Türk bayrağı örüyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla, tüm unsurlarıyla vatanımızı savunan ve kurtuluşa yürüyen bu milletin şanlı bayrağını, 1923 kadınımızın ilmek ilmek örmesiyle ortaya çıkararak rekora imza atacağız" dedi.
Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Geride kalan dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 1923 ilçe sakininin taşıdığı meşalelerle Türk bayrağının ay ve yıldız figürünü oluşturan; Çanakkale Savaşı, Milli Mücadele, ilk TBMM binası, Türkiye haritası gibi önemli olay ve figürleri 300 bin domino taşıyla yansıtarak rekor kıran; Cumhuriyet'in kuruluş destanının anlatıldığı 3 boyutlu 'video mapping' gösterisiyle coşkuyu yaşatan Yıldırım Belediyesi, 1923 Cumhuriyet kadınının elinden çıkacak örgü Türk bayrağı ile yeni bir rekora imza atacak. 20 milyon ilmekle örülecek Türk bayrağı rekoru için gönüllü olmak isteyen Yıldırımlı kadınlar, Barış Manço Kültür Merkezi'nde kayıtlarını yaptırarak örgü malzemeleri yün ve şişlerini temin edebiliyor.
'REKORA İMZA ATACAĞIZ'
Yıldırım'da yaşanan Cumhuriyet coşkusunu bu yıl rekorla doruğa ulaştıracaklarını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Biz Cumhuriyet bayramlarımızı kutlarken aynı zamanda Anadolu'nun kapılarını bize açan Malazgirt Zaferi'ni, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu, İstanbul'un fethini, Büyük Taarruz'u da kutluyoruz. Biz, 100 yıllık bir tarih bölümüne sınırlandırılamayacak kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Geride kalan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda Yıldırım'a yakışır bir coşkuyla unutulmaz etkinliklere imza attık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünde de yine bir rekora imza atacağız. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla, tüm unsurlarıyla vatanımızı savunan ve kurtuluşa yürüyen bu milletin şanlı bayrağını 1923 kadınımızın ilmek ilmek örmesiyle ortaya çıkararak rekora imza atacağız. Bursalı hemşehrilerimiz 29 Ekim'de kimseye söz vermesinler. Çünkü Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayarak, birlik beraberlik ateşimizi daha da harlamak ve tarihe tanıklık etmek için onları Yıldırım'a bekliyoruz" dedi.

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Bursa'da, 1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı örüyorBursa'da, 1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı örüyorBursa'da, 1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı örüyor

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