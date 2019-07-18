Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı, tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde yaptıkları aramada 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirdi. Ekipler ilaçlara el koyarkan H.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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