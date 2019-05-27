Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da 2 bin polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gözaltıların bulunduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte en kapsamlı operasyonlardan biri için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 50 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda 2 bin polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı.

Gözaltıların olduğu operasyon devam ediyor.

