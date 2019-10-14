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Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

BURSA'da jandarma ekipleri, 2 bin yıllık tarihi bulunan ve değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) - BURSA'da jandarma ekipleri, 2 bin yıllık tarihi bulunan ve değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Bursa'ya satmak için mozaik tablo geleceği istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu, Bursa girişinde durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde bagajda 1 adet mozaik tablo bulundu. Tablonun 2 bin yıllık olduğu ve maddi değerinin 100 bin dolar civarında olduğu belirlendi. Mozaik tablo, incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, araç içerisinde bulunan C.K. (32) ve M.U. (41) gözaltına alındı.
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Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

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