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Bursa'da, 2 caminin muslukları çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 16:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci camilerinin abdesthanelerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Bursa'da, 2 caminin muslukları çalındı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci camilerinin abdesthanelerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, hırsızların yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde merkezdeki Çınarlı ve Cebeci camilerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camilerde abdest alınan muslukları söküp çaldı. Sabah saatlerinde camiilere gelen görevliler, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da, 2 caminin muslukları çalındıBursa'da, 2 caminin muslukları çalındıBursa'da, 2 caminin muslukları çalındıBursa'da, 2 caminin muslukları çalındı

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