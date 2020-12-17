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  4. Bursa’da 2 gündür aranan yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı

Bursa’da 2 gündür aranan yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı

17.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 günden beri haber alınamayan Fehmi Arık (72) için başlatılan arama çalışmalarında yaşlı adama ait olan şapkaya ulaşıldı.İki günden beri kendisinden haber alınamayan Fehmi Arık için Mustafakemalpaşa ilçesinin Soğucak Mahallesi’nde arama çalışmalarında ilk gün sona erdi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 günden beri haber alınamayan Fehmi Arık (72) için başlatılan arama çalışmalarında yaşlı adama ait olan şapkaya ulaşıldı.
İki günden beri kendisinden haber alınamayan Fehmi Arık için Mustafakemalpaşa ilçesinin Soğucak Mahallesi’nde arama çalışmalarında ilk gün sona erdi. Arama kurtarma çalışmalarının ilk günün son saatlerinde Fehmi Arık’a ait olan şapkaya ulaşıldı. Bugün sabah saatleri itibariyle şapkanın bulunduğu mermer ocakları bölgesinden başlayarak ekipler saha çalışmalarına yeniden başladı.
Bölgede rakımın yüksek olması ve yoğun sis çalışmaları zorlaştırırken, köpeklerin takibi sonucunda ilk ize ulaşılmış oldu. Şapkanın da bulunması sonrası çalışmaların 2. gününde Fehmi Arık’a ulaşılması bekleniyor.

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