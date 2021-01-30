HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Bursa’da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

30.01.2021 21:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alev topuna dönen bina küle dönerken, bitişik evlerde oturan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Yahşibey Caddesi üzerindeki 2 katlı eski Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler her yanı sarınca ahşap bina bir anda alev topuna döndü. Yan evlerde oturan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Alevler Bursa’nın birçok yerinden de görüldü. Polis ekipleri yangının olduğu bölgede güvenlik şeridi oluştururken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Yatalak kadının feci ölümü!Yatalak kadının feci ölümü!
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Eski siyasetçi ve yazar Cahit Kayra hayatını kaybetti

Cahit Kayra hayatını kaybetti

Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi

Yatalak kadının feci ölümü!

Ünlü futbol menajerinin sosyal medyaya yansıyan 'drift' ve 'hız' görüntülerine tepki

Ünlü futbol menajerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki

Bursa'da silahla iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı intihar girişiminde bulundu

Yakalanacağını anlayınca göğsüne ateş etti

Banyoda baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Banyoda baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yunan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.