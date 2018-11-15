Bursa'da 2 katlı bina yandı; sahibi dumandan etkilendi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 katlı binanın üst katında oturan İsmail Balaban’ın (80) sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Balaban, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi 12'nci Bayır Sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İsmail Balaban sabah sobasını yakmak istedi. Ancak soba birden alev aldı ve etrafa yayılan kıvılcımların eşyayı tutuşturmasıyla ev alevler içinde kaldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan yaşlı adam dumandan etkilenince kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyün alevler evin tamamını kapladı. Yangını gören komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Çıkan yangınla ev kullanılamaz hale gelirken, yoğun dumandan etkilenen İsmail Balaban Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ve polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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