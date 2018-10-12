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Bursa’da 2 katlı binanın çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Bursa’da 2 katlı binanın çatısı yandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL BURSA, (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü.
Mesudiye Mahallesi, Yonca Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Binada oturanlar dışarıya çıkarken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da 2 katlı binanın çatısı yandıBursa’da 2 katlı binanın çatısı yandıBursa’da 2 katlı binanın çatısı yandı

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