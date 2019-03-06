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Bursa'da 2 katlı ev, yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

 BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'taki bulunan 2 katlı evde gece saatlerinde nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangına üç araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Aynı sokakta oturan Nail Beyan, "Alevleri fark edince itfaiyeye haber verdim. Binada uzun zamandır kimse yaşamıyordu” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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