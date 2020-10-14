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  4. Bursa’da 2 kılıç ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da 2 kılıç ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobilde 2 kılıç, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar sonucu harekete geçti.

Bursa’da bir otomobilde 2 kılıç, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar sonucu harekete geçti. Ekipleri, plakası verilen otomobili takibe aldı. Daha sonra ekipler merkez Görükle Dumlıpınar Mahallesi üzerinde durduruldu. Sürücü A.K.Ö. araçtan indirilerek üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 17 gram metamfetamin, 3 gram skunk maddesi ve 5 adet ectasy hap ele geçirildi. Şüpheli A.K.Ö. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Sorgusunda uyuşturucu maddeleri merkez Bağlarbaşı Mahallesinde Güneş Sokak üzerinde ikamet eden Y.U.’dan adlığını itiraf etti. Bunun üzerine ikinciye harekete geçen ekipler Y.U.’nun ikametine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu ikamette bulunan Y.U. gözaltına alındı.
İkamet ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatız tabanca, 1 adet hassas terazi, 2 adet kılıç, 2 adet esrar öğütücü, 50 gram skunk maddesi, 7 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 246 adet ectasy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 400 lira ve 5 dolar ele geçirildi.
Şüphelilerden A.K.Ç. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan Görükle Polis Merkezinde işlem yapılırken, şüpheli Y.U. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 S.K.M. suçundan adliyeye sevk edildi.

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