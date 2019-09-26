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Bursa'da 2 kişinin öldüğü hamamda keşif yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesindeki bir hamamda ısınmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Habip Doğan (57) ile doktor Osman Onay'ın (62) ölümüyle ilgili tutuklu bulunan hamam işletmecisi Osman Doğan (47) ile tutuksuz sanık oğlu Ahmet Furkan Doğan (20), hakim önüne çıktı.

Bursa'da 2 kişinin öldüğü hamamda keşif yapılacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesindeki bir hamamda ısınmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Habip Doğan (57) ile doktor Osman Onay'ın (62) ölümüyle ilgili tutuklu bulunan hamam işletmecisi Osman Doğan (47) ile tutuksuz sanık oğlu Ahmet Furkan Doğan (20), hakim önüne çıktı. Mahkeme, olayın yaşandığı hamamda keşif yapılasına karar verdi.
Olay, Kestel ilçesi Şifa Hamamı'nda geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Hamamda, içeriyi ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Furkan Doğan, çağırılan ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktor Osman Onay ile Habip Doğan kurtarılamadı. Harun Atalay ile Ahmet Furkan Doğan ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hamamı işleten Osman Doğan ile oğlu Ahmet Furkan Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Osman Doğan tutuklandı, oğlu Ahmet Furkan Doğan ise serbest bırakıldı.
'BACANIN TEMİZLİĞİNİ OLAYDAN 10 GÜN ÖNCE YAPTIM'
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Osman Doğan, "Kestel ilçesinde bulunan Şifa Hamamı'nı 10 yıldır işletiyorum. Hamamda bulunan kazan ekmek fırını gibi küçük bir kazandır. Bunu kendim yakıyorum. Ayrıca 4 tane baca vardır ve hepsi açıktır. Hamamı akşam yakıp, eve gittim. Hamamın içerisi 30 metre kadar bir alandır. Baca ve fırın kontrolü hamamda yapılmazdı. Bazen zabıtalar hamama gelip, bakıp giderlerdi. Sabah hamamı açmaya çocuklarım gitti. 10 dakika sonra bayılanlar var diyerek eve geldiler. Hamama gittiğimde polisler oradaydı. Havalandırma bacası temizliğini olaydan 10 gün önce kendim yaptım. Benim kusurum ile bu olay meydana gelmemiştir. Restorasyon sırasında hamamın beton kısmı yapıldı. Bu sebeple olayın meydana geldiğini düşünüyorum. Benim kusurum yoktur" dedi.
'GÖBEK TAŞINDA YATIYORLARDI, HİÇ ŞÜPHELENMEDİM'
"Ben 10 yaşımdan beri babamın işlettiği hamamın içerisindeyim” diyen tutuksuz sanık Ahmet Furkan Doğan ise, “Babam, olayın olduğu günün akşamı hamamdaki ocağı yaktı. Ocağı yakmak için babam, çuvalın içerisindeki talaşları ocağa döktü. Sabah ben ve kardeşim Hamdi Doğan ile hamamı açtık. O gün ilk hamama Habip Doğan, ardından devamlı müşterimiz. Osman Onay geldi. Kendileri hamamda 3-4 saat kalır ve genelde taşların üzerinde yatardı. O gün ben Harun Atalay'a kese yapmaya gittiğimde, Doğan ile Onay göbek taşında yatıyordu. Bu sebeple hiç şüphelenmedim. Atalay'ı ovmak için yaklaştığında kıpırdamadığını fark ettim. Daha sonra ben de içerideki gazdan zehirlenerek, kendimi dışarıya atmaya çalıştım. Bacaları babamın temizlediğini görmüştüm. Elinde uzun bir sopa ile baca temizliyordu. Hamamın temizliğini ben de yapardım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
O sırada hamamda bulunan işletmecinin tanık oğlu Hamdi Doğan (11) ise, "Abim ile birlikteydim. Ben bilgisayarda oyun oynuyordum. Abim yanıma geldi. İçeridekiler fenalaştı deyince, ambulansı, polisi ve babamı aradım. Ben gazdan zehirlenmedim. Şikayetçi değilim" diye konuştu. Mahkeme heyeti ifadelerin ardından, restorasyon ve inşaat işlerine ilişkin tüm plan ile projelerin istenmesine, cevap geldiğinde olay yerinde keşif yapılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

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Bursa'da 2 kişinin öldüğü hamamda keşif yapılacakBursa'da 2 kişinin öldüğü hamamda keşif yapılacakBursa'da 2 kişinin öldüğü hamamda keşif yapılacakBursa'da 2 kişinin öldüğü hamamda keşif yapılacak

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