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  4. Bursa’da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada

Bursa’da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 02:06 | Son Güncelleme

Bursa’da 2 kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da 2 kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, silahlı 2 kişi kaçtı.
Olay, Yıldırım’a bağlı Emirsultan Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti. Ardından bu şahıslardan biri de silahını çıkartarak yanındaki iki kişiye mermi boşalttı. 2 saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi arıyor.

Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişi, silahıyla ateş ediyor. Bu sırada çay ocağında oturanlar panikle kaçışıyor. Ardından 4 kişiden 1’i silahını çıkartıp, yanındaki 2 kişiye ateş ediyor. Daha sonra eli silahlı iki kişi, olay yerinden kaçıyor.
Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

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