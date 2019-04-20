Bursa’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Bursa’nın Karacabey ilçesinin Yarış Mahallesi’nde birer hafta arayla sahipli 2 köpek belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Karacabey’in Yarış Mahallesi Gölet boyu sınırında Oğuz Bozkurt’a ait bir evde bulunan 4 köpekten 2’si henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından birere hafta arayla tüfek ile vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Köpeklerin sahibi Oğuz Bozkurt, “Evimde 4 adet köpeğim vardı. Eve geldiğimde köpeklerimin 2’sinin birer hafta arayla tüfekle vurularak öldürüldüğünü gördüm. Gördüğüm dehşet verici manzara karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Diğer köpeğimin de öldürülmesinden korkuyorum” dedi.



