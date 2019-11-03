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Bursa'da 2 metruk bina yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 21:21 | Son Güncelleme

BURSA'da, 2 metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da, 2 metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında, 2 bina da kullanılmaz hale geldi.
​Yangın, saat 19.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde çıktı. 2 katlı metruk ahşap binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirirken yangın hızla büyüyerek, yanındaki metruk ahşap binaya sıçradı. Olay yerine 8 itfaiye aracıyla gelen 20 kişilik itfaiye personeli yangına müdahale etti. 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, 2 ahşap bina da kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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