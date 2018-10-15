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Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolu Acemler Metro İstasyonu yakınlarında park halindeki kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce kamyonette yakalanan 20 Afganistan uyruklu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü Ömer A. (30) ise gözaltına alındı.

Kamyonet otoparka çekilirken, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu Bursa düzensiz göçmen

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