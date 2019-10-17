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Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bursa’da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdü.Kestel ve Gürsu ilçelerinden geçen derede fabrikaların artmasıyla birlikte balık yaşamı yok olmuştu.

Bursa’da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdü.
Kestel ve Gürsu ilçelerinden geçen derede fabrikaların artmasıyla birlikte balık yaşamı yok olmuştu. Kestel ilçesine kurulan arıtma tesisiyle birlikte 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derede balıklar ancak 1 yıl yaşayabildi. Cuma akşamı mesai bitimini fırsat bilen fabrikanın dereye saldığı kimyasal atıklar deredeki tüm balıkları öldürdü. Gürsu’nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde çok sayıda ölü balık suyun üstüne çıktı. Vatandaşlar ise 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derelerinde kimyasal atık sebebiyle balıkların ölmesine tepki gösterdi ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi.
Dereye salınan kimyasal atık sebebiyle köylerinden geçen deredeki tüm balıkların öldüğünü ifade eden Hasanköy muhtarı Ertuğrul Türe, "Köyümüzden geçen dere Kestel ilçesindeki Gölbaşı gölünden gelip denize gidiyor. 20 yıl önce bölgeye sanayinin gelmesiyle birlikte deredeki balıklar öldü. 20 yıl sonra bölgeye arıtma tesisi kurularak su arındırıldı. Derenin belli bölümünde balıklar yaşamaya başladı. Fakat geçtiğimiz Cuma günü akşam bölgedeki bir fabrikadan salınan kimyasal atık deredeki tüm balıkları öldürdü. Son salınan zehir nasıl etkiliyse balıklar suyun üstüne çıkamadı. Çamurun altında öldüler" dedi.

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler

Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler
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