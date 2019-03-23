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Bursa'da 20 yıldır boş 'çürük plaza' yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, 20 yılı aşkın süredir ruhsat sorunu nedeniyle boş duran ve yıkılma riski olduğu belirlenen Tower Plaza'nın tıraşlama yöntemi ile yıkım çalışmalarına başlandı.

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,(DHA)- BURSA'da, 20 yılı aşkın süredir ruhsat sorunu nedeniyle boş duran ve yıkılma riski olduğu belirlenen Tower Plaza'nın tıraşlama yöntemi ile yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları söktü. Tamamen iskelet haline gelen binanın çatısına çıkarılan iş makinaları binayı tıraşlamaya başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi’nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar, inşaat aşamasında başladı. O dönem imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat devam etti. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alınan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı. 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapının yıkılma riski bulunduğunun belirtilmesi üzerine yıkım kararı çıktı,

İŞ MAKİNELERİ ÇATIDA

Tower Plaza'da yaklaşık 2 ay önce başlayan tahliye işlemlerinin ardından yıkım süreci başladı. Binanın batı ve güney cephelerine seyyar iskele kurulumu yapıldı. Diğer taraftan, yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları söktü. Tamamen iskelet haline gelen binanın çatısına çıkarılan 2 iş makinesi binayı tıraşlamaya başladı. Yıkım sebebi ile Altıparmak Mahallesi'ndeki bazı sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Stadyum Caddesi üzerinde ise zabıta ekipleri trafiğin kontrollü olarak geçişini sağlıyor.

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