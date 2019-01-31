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Bursa’da 2019 yılı yürüyüş güzergahları ile toplanma ve dağılma yerleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:30 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği, 2019 yılında açık hava toplantı alanı ve gösteri yürüyüşü güzergahı, toplanma ve dağılma yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerleri açıkladı.Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Açık hava toplantı alanı, gösteri yürüyüş güzergahları, toplanma ve dağılma yerleri, afiş ve pankart asılacak alanlar 2014 yılında belirlendi.

Bursa Valiliği, 2019 yılında açık hava toplantı alanı ve gösteri yürüyüşü güzergahı, toplanma ve dağılma yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerleri açıkladı.
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Açık hava toplantı alanı, gösteri yürüyüş güzergahları, toplanma ve dağılma yerleri, afiş ve pankart asılacak alanlar 2014 yılında belirlendi. Bu alanlar 2019’da da geçerli olacak. Buna göre, Osmangazi ilçesinde Gökdere Meydanı ve Merinos Parkı, Nilüfer’de Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı, Yıldırım’da Ertuğrulgazi Meydanı ve Atatürk Stadyumu olarak belirlendi. Ayrıca Atatürk Stadyumu 31 Mart’a kadar miting alanı olarak kullanılacak" denildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Gökdere Meydanı için toplanma alanı Haşim İşcan Caddesi ve Kemal Bengü Caddesi’nin kesiştiği Demirtaş Köprüsü altı belirlendi. Yürüyüş güzergahı, toplanma alanından hareketle, Kemal Bengü Caddesi’nin Acem Reis Cami yönüde Ali Ferruh Yücel Caddesi ile Yeni Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru takip edilerek, bu iki caddenin Beyazıt Caddesi ile kesiştiği kavşaktaki Gökdere Miting alanında son bulacak. Merinos Parkı için toplanma alanı stadyum kavşağı olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise, Stadyum kavşağından Ankara - İzmir karayolu istikametinden yan yolu takiben Osmangazi Belediyesi yanı ve Merinos Hamza Güreli Camii önündeki köprüden karşı istikamete geçilerek Güney ve Doğu kapısından parka girilerek miting alanında bitecek. Miting yeri ise Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Çeşme Sokak arasındaki 14 bin metrekarelik yaklaşık 70 bin kişinin girebileceği alan olacak.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı toplanma alanı, İzmir yolundan, Mudanya istikametine doğru FSM Caddesi’nin Barbaros Caddesi ile kesiştiği yer olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne takiben Tuna Caddesi ile Nilüfer Hatun Caddesi’nin kesiştiği yerdeki miting alanında son bulacak.
Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Meydanı için toplanma alanı Selçukbey Caddesi’nin Kaplıkaya Caddesi ve Çağlar Sokak ile kesiştiği kısım olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise, Selçukbey Caddesi’nin Teyyareci Mehmet Ali Caddesi istikametine doğru ve Selçukbey Caddesi’nin Prof. Tezok Caddesi ile Ertuğrulgazi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta sonlanacak. Atatürk Stadyumu ise 31 Mart tarihine kadar miting alanı olarak kullanılacak".

Afiş ve pankart asılacak yerler
Açık hava ve toplantı yürüyüş güzergahlarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen şehrin muhtelif kesimlerinde bulunan sabit pano ve bilboardlara afiş ve pankart asılabilecek.

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