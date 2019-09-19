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Bursa'da 24 aracın kullanılamaz hale geldiği yangına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

BURSA'da geçen hafta sonu, yediemin otoparkında 24 aracın yandığı olayla ilgili, yangına sebebiyet verdiği belirlenen E.G.

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- BURSA'da geçen hafta sonu, yediemin otoparkında 24 aracın yandığı olayla ilgili, yangına sebebiyet verdiği belirlenen E.G. (30) yakalandı. Yüzde 65 zihinsel engelli olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karanî Mahallesi'nde bulunan yediemin deposunda geçen hafta sonu çıkan yangında 24 araç demir yığınına döndü. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda hurdacılık yaptığı belirlenen yüzde 65 zihinsel engelli E.G.'nin, otoparkın yakınında içindeki metalleri almak için hurda eşyaları yaktığı, bu sırada alevlerin otoparka sıçradığını, yangının büyümesi üzerine olay yerinden kaçtığını belirledi. E.G., polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan E.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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