Bursa’da 24 saat yaşayan meydan için ilk kazma vuruluyor

Bursa’ya değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak Osmangazi Meydanı için ilk kazma vuruluyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 40 dönüm alan üzerinde 24 saat yaşayan bir meydan ve altında 2 bin araçlık otopark inşa edeceklerini belirterek, projeyi 3 yılda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa’nın yeni cazibe merkezi olacak Osmangazi Meydanı kentsel tasarım projesinin ilk etabının ihalesi yapıldı. 150 milyon lira kamulaştırma harcaması yapılan Osmangazi Meydanı inşaatı 160 milyon liraya ihale edildi. Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katacak projelerinden olan proje, bilhassa 4 kat otoparkıyla şehrin trafik sıkıntısına büyük ölçüde çare olacak. 24 saat yaşayan bir meydan inşa edeceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu proje için Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, bütün siyasi partiler, meclis üyeleri ve vatandaşların görüşünü aldıklarının altını çizdi.

Osmangazi Belediyesi’nin bugüne kadar yapmış olduğu projelerin en büyük bütçeli ve kapsamlı çalışması olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bu bölgede yüze yakın 84 adet bina kamulaştırdık ve kamulaştırma bedeli olarak bugüne kadar 150 milyon para harcadık. Bu işi projelendirdik. 2 etap halinde bunu götürüyoruz. Şu anda birinci etabın ihalesini yaptık. İnceleme süresi tamamlandı. Şu an imzalar atılıyor. Yer tespiti ve inşaat çalışmaları için ilk kazmayı vuracağız. 160 milyon liraya ihale edildi. Bunun maliyeti KDV ile birlikte 200 milyonu bulacak. Osmangazi Belediyesi’nin büyük bir bütçe ile Bursa’ya kazandıracağı bir projedir. 4 kat yerin altında 2 bin araçlık otoparkla şehrin araç trafiği yoğunluğunu alacağız. Son yıllarda çöküntü alanı haline gelen Santral Garaj bölgesi, proje kapsamında yapılan kamulaştırma yıkımlarıyla büyük ölçüde temizlendi. Yıkımların ardından enkazı kaldırılan ve düzenleme yapılan meydan, şu an bile şehrin otopark ihtiyacına cevap vermeye başladı. Toplu ulaşımı teşvik edeceğiz. Bursa bu projeyle rahat bir nefes alacak” dedi.

Şehrin merkezinde 40 dönüm üzerine 24 yaşayan bir meydan inşa edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, “Birinci etapta 4 kat yer altında otopark, bunun yanında nikah salonu ve üzeri meydan olacak. Meydan üzeri sundurma olacak. Belediye binasıyla bütünleşmiş olacak. İkinci alt kısmıyla yani Santral Garaj Mahallesi’ne bakan kısmıyla da otobüslerin park edebileceği güzel bir meydan olacak. Projeyle ilgili yaptıkları anketlerde en önemli talebin otopark olduğu ortaya çıktı. 24 saat yaşayan ve kamu binasıyla vatandaşın buluşacağı eser ortaya çıkacak. Meydan projesini 3 yıl zarfında tamamlamayı hedefliyoruz. İlk kazma yer teslimiyle birlikte vurulacak. O süreçleri takip ediyoruz. İncelemeler bitti. Büyük kapsamlı bir iş olacağı için kazı uzun zaman alacak. 4 kat yerin altına ineceğiz. İnşallah kıza sürede bitireceğiz. Osmangazi Meydanı 2 etaptan oluşacak. İlk etaptan sonra ikinci etapta kamulaştırılacak alanların çalışmasını yapıyoruz. Cami yeni yerine taşınacak. Oraya kültür merkezi yapılacak. Yolun yerin altına alınması daha sonraki projelerde yer alıyor. Hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Bursa denilince akla Osmangazi Meydanı gelecek. Ayrıca Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda trafiği yer altına aldığımızda Osmangazi Meydanı ile Demiryolu ve Merinos birleştiğinden muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak" dedi.