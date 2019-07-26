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Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş, terör, yunus timi ve trafik ekipleri 250 polisle Orhangazi genelinde huzur operasyonları düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş, terör, yunus timi ve trafik ekipleri 250 polisle Orhangazi genelinde huzur operasyonları düzenledi. Umuma açık yerlerde kontrollerin yapıldığı ve sabaha kadar süren huzur Operasyonunda ekipler şehrin farklı noktalarında da araçlar üzerinde inceleme yaptı.
Bursa Polisi, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Orhangazi genelinde huzur operasyonu düzenledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş, terörle mücadele, yunus timleri ve trafik ekiplerinin yanı sıra Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nden de polislerin katıldığı toplam 250 polisle gerçekleştirilen huzur operasyonunda şehrin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulamaları yapıldı.
Umuma açık mekanlarda kimlik kontrolü yapıldı
Polis ekipleri ilçe genelinde gece kulüpleri, umuma açık mekanlar ve kahvehanelerde denetimler yaptı. Kimlik kontrolleri gerçekleştiren ekipler Cumhuriyet Alanı, Siteler bölgesi, Hürriyet Mahallesi ve şehrin giriş noktalarında oluşturdukları timlerle de araç kontrolleri yaptı.
450 şahıs, 275 araç incelendi
Sabaha kadar süren uygulamada 450 şahıs ve 275 araç sorgulanmış, eksiği olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu
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