HABER

Bursa'da 2,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, Richter ölçeğine göre 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Richter ölçeğine göre 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 13.52'de meydana geldi. Merkez üssü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi kırsal Mürseller Mahallesi olan 2.9 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdiPolisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi
Duyan makinesini alıp oraya koşuyorDuyan makinesini alıp oraya koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla hayran bırakıyor

İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor

Kartal'daki çöken binadan 45 saat sonra sevindiren haber

Kartal'daki çöken binadan 45 saat sonra sevindiren haber

Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.