Bursa'da arı ürünlerinin tıptaki yeri ve önemiyle apiterapi uygulamalarının ele alındığı "3. Apitoryum Buluşması" gerçekleştirildi.

Yıldırım ilçesindeki bir arı çiftliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, birlik olarak işletmelerin böyle çalışmalar yapmasını desteklediklerini söyledi.

Apiterapi ürünleri konusunda işletmeleri, üreticileri desteklediklerini belirten Şahin, "Dünyada apiterapinin kullanımı çok yoğun bir şekilde artıyor. Apiterapi ile tıp, alternatif tıpta birleşti." dedi.

Türkiye'de pek çok apiterapi merkezinin kurulduğunu aktaran Şahin, bu merkezlerle ilgili 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ancak apiterapi ürünlerinin üretimi bizim üretici tabanında henüz yer bulmadı. Dolayısıyla birlik olarak sektörü bu yöne kanalize etmek için bu yıl 'Kadınlarımız Arı Sütü Üretiyor' diye bir proje yürüttük. Arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi ürünleri artık işletmelerimizin üretmesini istiyoruz. Bu konuda merkez birliği olarak üretici tabanına yönelik ciddi çalışmalarımız var. Bu konuda projeler üretiyoruz. Bu konuda Bakanlığımızla apiterapi ürünleri üretime destek verilmesi konusunda çalışma yapmamız lazım. Türkiye'de apiterapi merkezleri kurulacak. Kurulduğu zaman eğer biz bu apiterapi ürünlerini üretemezsek yurt dışından ithal gelecektir, dışa bağımlılık olacaktır. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını yapmalıyız ki bu merkezlerin ürün ihtiyaçlarını Türkiye arıcısı olarak karşılayabilelim."