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Bursa'da 3 binanın çatısı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 03:46 | Son Güncelleme

Bursa'da 3 binanın çatısı yandı

Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. Yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 7 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu apartmanlardaki daireler zarar görmeden söndürüldü.

Binaların çatıları kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Bursa çatı yangını çevreye sirayet etti yangın

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